Некоторые работники культуры в ЯНАО получат по миллиону рублей

В ЯНАО работники культуры, приехавшие трудиться в села и поселки округа, получат по одному миллиону рублей. Окружные власти запускают новую социальную программу — «Земский работник культуры», сообщают в пресс-службе.
«На Ямале запускают программу „Земский работник культуры“. Специалисты, приехавшие работать в ямальские села и поселки, получат выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.
Как рассказывает источник, кандидаты пройдут конкурсный отбор. Специалисту необходимо будет выбрать одну из вакансий в учреждении культуры в населенном пункте до 50 тысяч человек и подписать трудовой договор. Отработать на Ямале придется не менее пяти лет. Эта программа — аналог других соцпакетов для приезжих — «Земского учителя», «Земского доктора» и «Земского фельдшера».
Ранее власти ЯНАО разрешили медработникам, трудоустроившимся в регионе по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», сменить место работы по желанию. Постановление окружного правительства было подписано в августе 2024 года.
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