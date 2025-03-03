03 марта 2025

Некоторые работники культуры в ЯНАО получат по миллиону рублей

На Ямале участникам программы «Земский работник культуры» заплатят по миллиону
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты пройдут конкурсный отбор
Кандидаты пройдут конкурсный отбор Фото:

В ЯНАО работники культуры, приехавшие трудиться в села и поселки округа, получат по одному миллиону рублей. Окружные власти запускают новую социальную программу — «Земский работник культуры», сообщают в пресс-службе.

«На Ямале запускают программу „Земский работник культуры“. Специалисты, приехавшие работать в ямальские села и поселки, получат выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Как рассказывает источник, кандидаты пройдут конкурсный отбор. Специалисту необходимо будет выбрать одну из вакансий в учреждении культуры в населенном пункте до 50 тысяч человек и подписать трудовой договор. Отработать на Ямале придется не менее пяти лет. Эта программа — аналог других соцпакетов для приезжих — «Земского учителя», «Земского доктора» и «Земского фельдшера».

Ранее власти ЯНАО разрешили медработникам, трудоустроившимся в регионе по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», сменить место работы по желанию. Постановление окружного правительства было подписано в августе 2024 года. 

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В ЯНАО работники культуры, приехавшие трудиться в села и поселки округа, получат по одному миллиону рублей. Окружные власти запускают новую социальную программу — «Земский работник культуры», сообщают в пресс-службе. «На Ямале запускают программу „Земский работник культуры“. Специалисты, приехавшие работать в ямальские села и поселки, получат выплату в размере одного миллиона рублей», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства. Как рассказывает источник, кандидаты пройдут конкурсный отбор. Специалисту необходимо будет выбрать одну из вакансий в учреждении культуры в населенном пункте до 50 тысяч человек и подписать трудовой договор. Отработать на Ямале придется не менее пяти лет. Эта программа — аналог других соцпакетов для приезжих — «Земского учителя», «Земского доктора» и «Земского фельдшера». Ранее власти ЯНАО разрешили медработникам, трудоустроившимся в регионе по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер», сменить место работы по желанию. Постановление окружного правительства было подписано в августе 2024 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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