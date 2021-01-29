Глава Минздрава Мурашко раскрыл, когда Россия победит коронавирус

Пандемия коронавируса в России начнет отступать уже в конце зимы этого года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Февраль—март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в РФ», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Министр отметил, что с концом зимы пандемия вируса в стране пойдет на спад.
Кроме того, Мурашко подчеркнул, что уже в первые шесть месяцев текущего года от коронавируса привьются порядка 60% взрослого населения России. Он также призвал госпитализировать пожилых людей даже с легкой формой коронавируса с профилактической целью. Так как в стране хватает коечного фонда.
Ранее министр здравоохранения рассказал, сколько может сохраняться иммунитет у переболевших коронавирусом. По его словам, которые приводит телеканал 360, антитела к инфекции могут находиться в организме в течение семи-восьми месяцев.
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