Глава Минздрава Мурашко раскрыл, когда Россия победит коронавирус

По мнению Михаила Мурашко, пандемия коронавируса пойдет на спад уже в конце зимы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса в России начнет отступать уже в конце зимы этого года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Февраль—март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в РФ», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Министр отметил, что с концом зимы пандемия вируса в стране пойдет на спад.

Кроме того, Мурашко подчеркнул, что уже в первые шесть месяцев текущего года от коронавируса привьются порядка 60% взрослого населения России. Он также призвал госпитализировать пожилых людей даже с легкой формой коронавируса с профилактической целью. Так как в стране хватает коечного фонда.

Ранее министр здравоохранения рассказал, сколько может сохраняться иммунитет у переболевших коронавирусом. По его словам, которые приводит телеканал 360, антитела к инфекции могут находиться в организме в течение семи-восьми месяцев.