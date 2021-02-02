Бородина осудила россиян с зарплатой в 20 тысяч рублей. «Вы ее для себя выбрали»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Бородина не понимает, как жить в несчастном браке и не работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса и телеведущая Ксения Бородина считает, что россияне сами выбирают маленькую зарплату или брак, в котором они несчастливы. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила, это вы ее выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — написала она.

Бородина напомнила подписчикам, что постоянно работает и развивается. «Я еще в детстве поставила себе цели и иду к ним. Мне некогда, я работаю, чтобы позволить себе все, что хочу», — заявила телеведущая.

Ксения Бородина прославилась благодаря скандальному шоу «Дом-2», запущенному на телевидение в 2004 году. Передача выходила до декабря 2020 года, после чего телеканал ТНТ объявил о закрытии телешоу, напоминает «Национальная служба новостей». Однако вскоре стало известно, что съемки шоу продолжатся.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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