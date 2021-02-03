Бородина оправдалась за скандальный пост о зарплатах россиян

Бородина помогает всем нуждающимся, но извиняться за скандал не захотела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина оправдалась за свое сообщение, в котором она осудила небольшие доходы россиян. Получив много гневных комментариев, она отказалась извиняться за эти суждения и объяснила, что имела в виду.

Я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч рублей в том, что они дураки. Не пишите мне, если вы зарабатываете 20 тысяч рублей, и не выливайте свой гнев на меня. Я никогда не говорила о том, что все зарплаты в России справедливы», — рассказала она на своей странице в Instagram.

Бородина также поделилась информацией, что помогает старикам, детям и всем нуждающимся. При этом она не захотела извиняться за прошлый пост, отметив, что ей он нравится, и нравится то, как аудитория на него отреагировала».

Слова телеведущей, что каждый человек, выбравший маленькую зарплату и несчастливый брак, сам во всем виноват, появились в соцсети 2 февраля. «Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила, это вы ее выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» — цитирует ее «Пятый канал».