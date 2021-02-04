В Тюменской области отменили запрет для подростков

В Тюменской области дети и подростки снова могут свободно посещать торговые центры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области сняли часть ограничительных мер, введенных в пандемию. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

«Разрешен допуск в торгово-развлекательные центры лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых. Предприятия общепита, бани, сауны, СПА-центры могут принимать посетителей после 23 часов. Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей», — сообщает оперативный штаб региона, со ссылкой на постановление правительства Тюменской области.

Между тем, под запретом остается работа в ночные часы клубов и дискотек. Ранее URA.RU писало о том, что общепиту вновь разрешили принимать посетителей после 23:00, а в медицинских учреждениях возобновили оказание плановой помощи и профосмотры.