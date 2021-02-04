04 февраля 2021

В Тюменской области отменили запрет для подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие торговых центров после карантина, ТЦ Кристалл.Тюмень, тц кристалл
В Тюменской области дети и подростки снова могут свободно посещать торговые центры Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области сняли часть ограничительных мер, введенных в пандемию. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

«Разрешен допуск в торгово-развлекательные центры лиц младше 18 лет без сопровождения взрослых. Предприятия общепита, бани, сауны, СПА-центры могут принимать посетителей после 23 часов. Разрешено проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей», — сообщает оперативный штаб региона, со ссылкой на постановление правительства Тюменской области.

Между тем, под запретом остается работа в ночные часы клубов и дискотек. Ранее URA.RU писало о том, что общепиту вновь разрешили принимать посетителей после 23:00, а в медицинских учреждениях возобновили оказание плановой помощи и профосмотры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...