В Госдуме придумали, как победить бедность в России

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Ремонт автодорожного моста между Екатеринбургом и Первоуральском, попрошайка, старость, денег нет, бедность, нищета
Поднятие пенсии — один из факторов, который поможет победить бедность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России нужно повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум. Также нужно поддерживать курс рубля. Это поможет победить бедность, заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Давно пора кардинально повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум, поддерживать справедливый курс национальной валюты. Без решения этих вопросов нельзя победить бедность», — цитирует Миронова пресс-служба СР. Проблему с доходами населения политик назвал главной угрозой нацбезопасности РФ.

За 2020 год число россиян, не выплачивающих кредиты, выросло на 2,4 миллиона человек, отметил Миронов. Это, по его словам, говорит о том, что реальные доходы жителей России продолжают падать. «Цены растут, доходы — нет. Страшно подумать, какая статистика нас ждет, когда банки начнут требовать погашения кредитов, взятых в прошлом году», — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников в беседе с URA.RU предложил полностью отменить в России НДС. Это, по его мнению, поможет решить проблему обеднения населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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