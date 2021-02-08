В Госдуме придумали, как победить бедность в России

В России нужно повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум. Также нужно поддерживать курс рубля. Это поможет победить бедность, заявил депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Давно пора кардинально повысить пенсии, минимальную зарплату и прожиточный минимум, поддерживать справедливый курс национальной валюты. Без решения этих вопросов нельзя победить бедность», — цитирует Миронова пресс-служба СР. Проблему с доходами населения политик назвал главной угрозой нацбезопасности РФ.
За 2020 год число россиян, не выплачивающих кредиты, выросло на 2,4 миллиона человек, отметил Миронов. Это, по его словам, говорит о том, что реальные доходы жителей России продолжают падать. «Цены растут, доходы — нет. Страшно подумать, какая статистика нас ждет, когда банки начнут требовать погашения кредитов, взятых в прошлом году», — отметил депутат.
Ранее депутат Госдумы Сергей Калашников в беседе с URA.RU предложил полностью отменить в России НДС. Это, по его мнению, поможет решить проблему обеднения населения.
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