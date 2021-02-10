В ХМАО назвали самые коррупционные должности чиновников

В Ханты-Мансийске была проведена оценка коррупционных рисков среди чиновников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске назвали должности чиновников, которые больше остальных подвержены коррупции из-за своего положения. Об этом URA.RU рассказала начальник отдела муниципальной службы управления кадровой работы и муниципальной службы Наталья Адамова.

«Проведя анализ, мы определили, что к деятельности, имеющей высокую степень коррупционного риска, относятся муниципальный контроль, предоставление муниципальных и государственных услуг населению, размещение заказов (осуществление закупок) на поставку товаров и составление протоколов об административных правонарушениях», — заявила Адамова.

Адамова добавила, что самые привлекательные чиновники для коррупционных схем занимают должности ближайшего окружения главы города, а также главы управлений. «Мы определили, в чьи обязанности входит их исполнение. Это должности советников главы города, заместителей, руководителей управлений, их заместителей, руководителей отделов и их заместителей», — уточнила Адамова. Она также подчеркнула, что за последние пять лет в администрации Ханты-Мансийска не было обнаружено ни одного случая взяточничества.

Ранее URA.RU писало, что крупный чиновник из ХМАО уволен из-за подозрений в коррупции. Заместитель директора департамента промышленности ХМАО Андрей Шиповалов освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в получении взятки.