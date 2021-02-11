Тюменец получил реальный срок за убийство собак на глазах детей

Тюменский районный суд приговорил местного жителя в реальному сроку за убийство двух собак на глазах детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. За преступление предусмотренное ч.2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних) мужчина проведет в колонии строгого режима 3 года и 1 месяц.
«Суд установил, что 38-летний мужчина 10 июля 2020 года в селе Салаирка во дворе дома по ул. Новой в присутствии малолетних детей учинил жестокую расправу над двумя собаками», — рассказали в ведомстве. Кроме того, он в ноябре 2020 года осужден за применение насилия в отношении представителей власти к 1 году 8 месяцам лишения свободы колонии строгого режима. Эта судимость была учтена при вынесении нового приговора.
Ранее агентство писало, что в Тугулымском районе Cвердловской области был осужден местный житель, убивший кочергой двух котов. Суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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