Свердловчанин получил реальный срок за убийство двух котов

Пьяный свердловчанин забил котов кочергой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тугулымском районе Cвердловской области осужден местный житель Алексей Кромзин, убивший кочергой двух котов. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д.“ ч. 2 ст. 245 УК РФ „жестокое обращение с несколькими животными, в целях причинения им боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее их гибель“. Суд назначил Алексею Кромзину наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

В ходе следствия выяснилось, что 16 января 2020 Кромзин, будучи пьяным, забил до смерти кочергой двух котов по кличке Яша и Мормыш. Коты принадлежали его престарелой матери, убийство произошло у нее на глазах. В суде Кромзин заявил, что в его поступке не было умышленной жестокости, просто коты мешали ему.