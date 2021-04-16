16 апреля 2021

Путин встретится с Лукашенко после послания Федеральному собранию

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко рассказал, что планирует обсудить с Владимиром Путиным Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в апреле. Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что планируется обсудить некие проблемы.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в московском «Манеже». Мероприятие запланировано на 21 апреля. Мишустин с официальным визитом прибыл в Минск, пишет «Федеральное агентство новостей». Помимо встречи с Лукашенко он должен встретиться с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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