Путин встретится с Лукашенко после послания Федеральному собранию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в апреле. Об этом он рассказал на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что планируется обсудить некие проблемы.
Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в московском «Манеже». Мероприятие запланировано на 21 апреля. Мишустин с официальным визитом прибыл в Минск, пишет «
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