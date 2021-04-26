В ГИБДД Тюменской области проводят проверку по размещенному в социальной сети видео Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конфликт жителя Тюмени и сотрудников ДПС попал на видео. Ролик размещен в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». На нем видно, что полицейские несут службу без включенных «маячков», за что тюменец грозит им прокуратурой и называет это «сбором пожертвований».

«А что здесь происходит? Сбор пожертвований? Почему стоим с нарушением, почему не включены мигалки? Постановление у вас есть? Если через десять минут не уберетесь, будет прокуратура, обещаю», — такой разговор между жителем Тюмени и сотрудником ДПС попал на видео, выложенное в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В ответ полицейский предлагает вызывать кого угодно. URA.RU направило запрос в прокуратуру области, ответ ожидается.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали ролик. «По видео, размещенном в социальных сетях, руководством ГИБДД назначена проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям сотрудника. В случае установления вины, его привлекут к дисциплинарной ответственности», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее агентство писало, что в ГИБДД Тюмени случился скандал из-за водительских прав. Он попал на видео. В этот же день руководителя областного управления арестовали по подозрению во взяточничестве.