В Минтруде раскрыли, как неработающие могут получить пенсию

Для получения пенсионных выплат необходимо накопить баллы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В жизни россиян есть не страховые периоды, когда работодатель не уплачивает за него взносы для будущей пенсии, но человек получает пенсионные баллы, необходимые для выхода на пенсию. Например, период ухода за ребенком или служба в армии, сообщили в «ВНИИ труда» Минтруда РФ.

«Пенсионные коэффициенты человек получает в период ухода за детьми до 1,5 лет. Так, один год ухода за первым ребенком стоит 1,8 балла, за вторым — 3,6, а за третьим ребенком — уже 5,4. Год службы в армии по призыву оценивается в 1,8 пенсионных коэффициента. Столько же стоит уход за нетрудоспособным человеком: восьмидесятилетним человеком, ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы», — сообщили «Российской газете» в пресс-службе организации.

Также заработать 1,8 балла может супруга военнослужащего по контракту, проживая с ним там, где нет возможности трудоустроиться. Однако период начисления не может превышать пять лет. Столько же могут не работать супруги работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения за границей. Однако им за эти года будет начислен лишь один балл.

Также за счет этих баллов можно выйти на пенсию досрочно. Для этого необходимо выполнить три условия, подробнее о которых написала «Национальная служба новостей». Однако директор по развитию негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник считает, что россиянам стоит самим заботиться о своей будущей пенсии и не рассчитывать на государственные выплаты, уточняет агентство Nation News.