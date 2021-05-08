Пользователи соцсетей посмеялись над зарплатами чиновников. «Только экстремист считает ее высокой»

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Некоторые пользователи Twitter считают, что чиновники получают слишком высокие зарплаты Фото:
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Экономический кризис в России

Пользователи социальных сетей ответили на новость об исследовании, согласно которому почти 80% россиян считают зарплаты чиновников слишком высокими. Реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» опубликовали данные, согласно которым 79% опрошенных россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые, в том числе, пошутили, что люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, сами находятся на госслужбе.

Пользователи шутят, люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, и есть чиновники
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Кто-то предложил выслать депутатов Госдумы из Москвы
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Пользователи иронизируют, что зарплату чиновников неприлично считать слишком высокой
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Кто-то отметил, что не все чиновники живут на широкую ногу
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Россияне предлагают ввести прогрессивную систему оплаты труда чиновников
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Граждане не верят в перемены благодаря опросам их мнения
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Ранее россияне пожаловались на несправедливо низкие зарплаты, передает агентство Nation News. Чаще других доходами оказались недовольны врачи и ученые.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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