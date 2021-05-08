Некоторые пользователи Twitter считают, что чиновники получают слишком высокие зарплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Пользователи социальных сетей ответили на новость об исследовании, согласно которому почти 80% россиян считают зарплаты чиновников слишком высокими. Реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» опубликовали данные, согласно которым 79% опрошенных россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые, в том числе, пошутили, что люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, сами находятся на госслужбе.

Пользователи шутят, люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, и есть чиновники Фото: Twitter

Кто-то предложил выслать депутатов Госдумы из Москвы Фото: Twitter

Пользователи иронизируют, что зарплату чиновников неприлично считать слишком высокой Фото: Twitter

Кто-то отметил, что не все чиновники живут на широкую ногу Фото: Twitter

Россияне предлагают ввести прогрессивную систему оплаты труда чиновников Фото: Twitter

Граждане не верят в перемены благодаря опросам их мнения Фото: Twitter

Ранее россияне пожаловались на несправедливо низкие зарплаты, передает агентство Nation News. Чаще других доходами оказались недовольны врачи и ученые.