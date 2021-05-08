Пользователи социальных сетей ответили на новость об исследовании, согласно которому почти 80% россиян считают зарплаты чиновников слишком высокими. Реакции они опубликовали в своих twitter-аккаунтах.
Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» опубликовали данные, согласно которым 79% опрошенных россиян считают зарплаты чиновников неоправданно высокими. Эта информация вызвала бурную реакцию в соцсетях. Некоторые, в том числе, пошутили, что люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, сами находятся на госслужбе.
Пользователи шутят, люди, не считающие зарплаты чиновников высокими, и есть чиновники
Фото: Twitter
Кто-то предложил выслать депутатов Госдумы из Москвы
Фото: Twitter
Пользователи иронизируют, что зарплату чиновников неприлично считать слишком высокой
Фото: Twitter
Кто-то отметил, что не все чиновники живут на широкую ногу
Фото: Twitter
Россияне предлагают ввести прогрессивную систему оплаты труда чиновников
Фото: Twitter
Граждане не верят в перемены благодаря опросам их мнения
Фото: Twitter
Ранее россияне пожаловались на несправедливо низкие зарплаты, передает агентство Nation News. Чаще других доходами оказались недовольны врачи и ученые.