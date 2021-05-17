17 мая 2021

Депутат Рады: США хотят втянуть РФ в войну с Украиной и ЕС

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский провоцирует другие страны на вооруженный конфликт, убежден Кузьмин Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина «выклянчивает» у других государств вооружения и кредиты, потому что хочет втянуть в войну не только Россию, но и страны Евросоюза. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведет Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это все элементы втягивания Европы в большую войну», — написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, украинские власти выступают провокаторами, а выгодны военные действия между государствами окажутся только американо-британскому союзу, который и будет финансировать это противостояние, пишет телеканал 360. Арестованный украинский политик Виктор Медведчук, являющийся также главой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», пытался с этим бороться, пояснил Кузьмин.

В данный момент Медведчук находится под домашним арестом из-за подозрений в государственной измене. По мнению представителей украинского правительства, он передавал секретные данные в Россию. Некоторые эксперты считают, что его задержание — часть плана Зеленского, который хочет остаться на второй срок, напоминает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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