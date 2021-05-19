Учредитель «Сибпромстроя» Николай Сторожук находится в состоянии войны с УФАС ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Учредитель одной из крупнейших в ХМАО строительных компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук сравнил действия регионального УФАС с организованной преступной группой. Поводом стали претензии антимонопольщиков к аукционам, которые проводят югорские власти для покупки социального жилья. Об этом он заявил во время разговора с URA.RU.

«Ситуация как в дурдоме. Мы готовы продавать квартиры под соцжилье по стоимости ниже рынка, по расценкам региональной службы по тарифам, а нам говорят, что мы находимся в сговоре с властями, поскольку больше никто из застройщиков на аукционы не заявляется. Складывается впечатление, что это делается умышленно и это просто организованная преступная группировка, которая подрывает устои нашей экономики», — заявил Сторожук.

Он также добавил, что его компания перестала продавать квартиры для льготников в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске и Пыть-Яхе из-за позиции ФАС, поскольку судебные тяжбы могут привести к тому, что у управляющей компании застройщика могут отобрать лицензию. Аналогичная ситуация складывается и со строительством соцобьектов, детских садов и школ, а их у застройщика в планах было порядка десяти объектов. Их судьба теперь в связи с действиями УФАС также подвисла в воздухе.

В федеральной антимонопольной службе ХМАО заявили, что все проверки итогов аукционов были инициированы по жалобам жителей или материалам других контролирующих органов, а потом уже дошли до судов. «На сегодняшний день правоохранительные органы истребовали документы с выявленными нарушениями для проведения проверок на наличие признаков совершения преступлений, предусмотренных УК РФ», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о судебных разбирательствах между УФАС ХМАО, мэрией Сургутского района и «Сибпромстроем». У антимонопольной службы возникли претензии к тому, как были оформлена аукционная документация на покупку квартир для льготников.