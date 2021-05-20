По мнению пассажира, кондуктор должна выдавать бесплатные маски (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В автобусе в Тюмени произошел скандал: пассажирка отказалась надеть маску в ответ на просьбу кондуктора, чем спровоцировала конфликт. Об этом URA.RU сообщила свидетель конфликта.

«Вчера ехала на 39-м маршруте. Кондуктор попросила женщину надеть маску, но та стала кричать. Говорила, что тогда пусть эти маски выдают прямо в автобусе. Грозила жалобой», — рассказал URA.RU одна из свидетелей происшествия.

Скандал попал на видео, которое выложили в группу «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях поведение пассажирки многие осудили. «Это вопросы к администрации, а почему кондуктор должна штрафы платить?» — написала Виктория Бушунова. «Пассажиры, вы что к кондукторам цепляетесь? Распоряжения идет от Роспотребнадзора и начальства парка», — отметила Ирина Бердышева.

Прозвучали и другие мнения. «Это ее [контролера] инициатива. В ПАТП (Пассажирское автотранспортное предприятие — прим. ред.) давно уже говорили, чтоб не связывались с пассажирами!» — считает Роман Исаков.

Получить комментарий в Тюменском ПАТП №1, которое обслуживает маршрут №39, не удалось. Телефон пресс-секретаря предприятия был недоступен.

Режим повышенной готовности действует в Тюменской области до 23 мая. Он, помимо прочего, регламентирует обязательное ношение масок в общественных местах. В том числе — в транспорте.