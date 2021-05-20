«Газпром» начнет работу на крупнейшем месторождении ЯНАО

Проект введут в эксплуатацию в 2026 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор «Русгаздобычи» Константин Махов подписали договор о совместной работе на Тамбейском кластере (ЯНАО). На одно из крупнейших газовых месторождений ранее претендовал НОВАТЭК, но «Газпром» не хотел продавать запасы газа.

Тамбейский кластер планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Газ с месторождения будет доставляться в Усть-Лугу по трубопроводам. «Таким образом, мы получаем комплексную (вертикально интегрированную) модель, от добычи до переработки», — прокомментировал Константин Махов РБК. По словам Махова, подходы к принятию окончательного решения по инвестированию и разработке Тамбея уже согласованы с «Газпромом».

Комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Ленинградской области будет введен в эксплуатацию в 2023 году. До начала работы Тамбейского кластера комплекс будет перерабатывать сырье Надым-Пуртазовского региона.

Тамбейское месторождение имеет гигантские запасы газа. Всего в ЯНАО запасы газа оцениваются в 26,5 трлн кубометров, из которых 7,7 трлн кубометров находятся в Тамбейском кластере.

Ранее URA.RU сообщало, что глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон второй раз пытался приобрести это перспективное месторождение. Он даже убедил президента Владимира Путина в том, что выгоднее направлять газ на сжижение, чем сбывать по трубопроводу, как это собирается сделать «Газпром».