«Ъ»: Михельсон хочет через Путина купить залежи газа в ЯНАО

Леонид Михельсон во второй раз пытается приобрести Тамбейскую группу месторождений для «Новатэка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель «Новатэк» Леонид Михельсон убедил российского президента Владимира Путина продать компании газ Тамбейской группы месторождений на Ямале. При этом «Газпром» не хочет продавать эти запасы.

«Запасы Тамбейской группы в настоящее время просто гигантские. Суммарные запасы сейчас 7,7 трлн кубометров газа», — приводит слова главы «Газпрома» Алексея Миллера « Коммерсант ». При этом в число перспективных месторождений компании, которые введут в эксплуатацию в этом десятилетии, группа не входит. Издание утверждает, что Михельсону удалось уговорить Путина продать Тамбейскую группу «Новатэку», бизнесмен предлагает расплатиться за нее деньгами и акциями его компании.

Однако «Газпром» собирался направить тамбейский газ в трубу и по-прежнему не собирается его продавать. В 2008 газовая компания получила эти участки без конкурса, по распоряжению правительства. Лицензии на них действуют до 2028 года. В 2017-м «Новатэк» уже претендовал на выкуп Тамбейской группы, но попытка не удалась. Примечательно, что приобретение месторождений может удвоить запасы газа в компании, отмечает «Коммерсант». Ни «Газпром», ни «Новатэк» не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, когда закончится строительство важного газопровода «Северный поток-2». Также раскрыты планы по строительству новой газовой трубы «Союз Восток», пишет RT.