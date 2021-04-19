«Ъ»: Михельсон хочет через Путина купить залежи газа в ЯНАО

Руководитель «Новатэк» Леонид Михельсон убедил российского президента Владимира Путина продать компании газ Тамбейской группы месторождений на Ямале. При этом «Газпром» не хочет продавать эти запасы.
«Запасы Тамбейской группы в настоящее время просто гигантские. Суммарные запасы сейчас 7,7 трлн кубометров газа», — приводит слова главы «Газпрома» Алексея Миллера «
Однако «Газпром» собирался направить тамбейский газ в трубу и по-прежнему не собирается его продавать. В 2008 газовая компания получила эти участки без конкурса, по распоряжению правительства. Лицензии на них действуют до 2028 года. В 2017-м «Новатэк» уже претендовал на выкуп Тамбейской группы, но попытка не удалась. Примечательно, что приобретение месторождений может удвоить запасы газа в компании, отмечает «Коммерсант». Ни «Газпром», ни «Новатэк» не прокомментировали ситуацию.
Ранее стало известно, когда закончится строительство важного газопровода «Северный поток-2». Также раскрыты планы по строительству новой газовой трубы «Союз Восток», пишет RT.
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