В Тюмени вдова ветерана ВОВ добилась льгот через суд

Право на документ и на льготы пришлось доказывать в суде Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Тюмени обратилась к властям за удостоверением вдовы участника Великой Отечественной войны, но получила отказ. Документ, который был нужен 89-летней женщине для получения положенных льгот, удалось получить только при помощи суда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«89-летняя жительница Тюмени обратилась в департамент социального развития области для получения удостоверения члена семьи умершего участника Великой Отечественной войны. Она является вдовой. Однако департамент отказал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Причиной стало то, что в паспорте и в свидетельстве о браке отчество тюменки было указано по-разному. Доказывать, что право на документ у женщины есть, прокуратуре пришлось через суд. В него предоставили другие документы пенсионерки, показания в ее пользу дала дочь.

По итогу удостоверение женщина получила. Теперь она может рассчитывать на различные льготы, в том числе — в сфере обеспечения жильем. URA.RU направило письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу регионального департамента соцразвития.

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