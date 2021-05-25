25 мая 2021

В Тюмени вдова ветерана ВОВ добилась льгот через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Право на документ и на льготы пришлось доказывать в суде Фото:

Жительница Тюмени обратилась к властям за удостоверением вдовы участника Великой Отечественной войны, но получила отказ. Документ, который был нужен 89-летней женщине для получения положенных льгот, удалось получить только при помощи суда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«89-летняя жительница Тюмени обратилась в департамент социального развития области для получения удостоверения члена семьи умершего участника Великой Отечественной войны. Она является вдовой. Однако департамент отказал», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Причиной стало то, что в паспорте и в свидетельстве о браке отчество тюменки было указано по-разному. Доказывать, что право на документ у женщины есть, прокуратуре пришлось через суд. В него предоставили другие документы пенсионерки, показания в ее пользу дала дочь.

По итогу удостоверение женщина получила. Теперь она может рассчитывать на различные льготы, в том числе — в сфере обеспечения жильем. URA.RU направило письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу регионального департамента соцразвития.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 94-летняя ветеран ВОВ пять лет живет без доступа к воде. В деревне, где находится бабушка, не работает единственная колонка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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