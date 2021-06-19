Новая льгота ждет некоторых россиян

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин поддержал инициативу о сохранении зарплаты за инвалидами в интернатах Фото:

В России разработают предложения по изменению законодательства, которые позволят не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с работниками социальных организаций Московской области.

«По закону, до 75% дохода граждан, проживающих в домах-интернатах, идет на оплату полученных в учреждении услуг. В этот доход входят пенсии, пособия, а также зарплата. <…> Социальные работники попросили исключить из этого списка зарплату», — сообщается на сайте правительства РФ. Изменения требуются, чтобы у таких россиян оставалось больше денег для своих нужд и появилась мотивация для получения новой профессии и поиска работы.

Председатель правительства поддержал инициативу и дал обещание разобраться с ней на законодательном уровне. Разработку предложений поручили Минтруду, Минфину и Минэкономразвития РФ.

Ранее Мишустин распорядился направить более 27 млрд рублей дополнительно многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам, пишет Деловая газета «Взгляд». Также премьер-министр заявил, что 25 миллиардов рублей пойдут на поддержку системы здравоохранения правительство, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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