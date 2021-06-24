Россия вернулась к январским показателям по заболеваемости COVID

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Россия возвращается к рекордным показателям по COVID-статистике Фото:
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 20 182 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Жертвами вируса стали 568 человек.

Всего количество заболевших в России достигло 5,38 млн человек, умерли 131,4 тысячи. Выздоровели 4,9 млн человек.

Последний раз показатель случаев заболевания COVID достигал более 20 тысяч ровно пять месяцев назад, 24 января. На тот момент за время пандемии COVID-19 был выявлен у 3,7 млн россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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