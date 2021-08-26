26 августа 2021

ЦИК исключил Шлосберга из списка «Яблока» на выборах в Госдуму

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Съезд партии
Лев Шлосберг не будет избираться в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Член партии «Яблоко» Лев Шлосберг не будет избираться по спискам в Госдуму в сентябре этого года. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании 26 августа.

«Предлагается внести изменения в федеральный список, выдвинутый партией „Яблоко“ на выборах депутатов Госдумы, в соответствии со вступившим в силу решением Московского городского суда от 9 августа 2021 года, которым было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у кандидата Шлосберга Льва Марковича в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации», — сказал во время заседания член ЦИК Антон Лопатин. Трансляция велась на сайте комиссии.

Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы по 207-му округу. Иск об отмене регистрации подал кандидат в депутаты Госдумы по тому же округу от партии «Зеленые» Андрей Пангаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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