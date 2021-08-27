27 августа 2021
26 августа 2021

В Сургуте уральский полпред провел закрытое совещание с мэрами. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Якушева. Тюмень, якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев поговорил с мэрами про выборы Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и главой уральского МКС «Единой России» Иваном Квиткой провел закрытое совещание с югорскими мэрами во время визита в Сургут. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.

«Полпред за время работы в Сургуте встречался с руководителями градообразующих предприятий и бюджетных организаций. Отдельно пообщался и с главами югорских муниципалитетов, которые приехали на итоговый форум „Команды Югры“. Речь шла о предстоящих выборах. Якушев довел установки до мэров. В том числе и о проценте поддержки за партию власти», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе полпредства УрФО и глава уральского МКС «Единой России» Иван Квитка не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова заявила, что не слышала о таком совещании с участием главы региона.

Ранее URA.RU сообщало, что Якушев во время региональной партконференции ЕР поставил задачу, чтобы в Югре на выборах в Госдуму не меньше 50% избирателей отдали голоса за партию власти. Кроме того, он предостерег единороссов от участия в каких-либо скандалах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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