Уральский полпред Владимир Якушев вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и главой уральского МКС «Единой России» Иваном Квиткой провел закрытое совещание с югорскими мэрами во время визита в Сургут. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Югры.
«Полпред за время работы в Сургуте встречался с руководителями градообразующих предприятий и бюджетных организаций. Отдельно пообщался и с главами югорских муниципалитетов, которые приехали на итоговый форум „Команды Югры“. Речь шла о предстоящих выборах. Якушев довел установки до мэров. В том числе и о проценте поддержки за партию власти», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе полпредства УрФО и глава уральского МКС «Единой России» Иван Квитка не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова заявила, что не слышала о таком совещании с участием главы региона.
Ранее URA.RU сообщало, что Якушев во время региональной партконференции ЕР поставил задачу, чтобы в Югре на выборах в Госдуму не меньше 50% избирателей отдали голоса за партию власти. Кроме того, он предостерег единороссов от участия в каких-либо скандалах.
Подписывайтесь на URA.RU в