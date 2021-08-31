IT-специалист предупредил об опасности потерять деньги с карты

Мошенники могут украсть деньги с помощью чат-ботов банков в мессенджерах для проведения отдельных операций со счетами. Об этом заявил директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
«Уязвимости позволяют попасть в личный кабинет клиента в чат-боте и обойти механизм подтверждения операции, например, во время перевода денег. В ходе пентестов удавалось зайти в аккаунт тестового клиента и совершить операцию на перевод денег», — сообщил Александр Герасимов «Известиям».
Удалось обойти механизм подтверждения операции и получить в переписке с чат-ботом код, заявил Герасимов. Аккаунты в мессенджере и на сайте банка не были связаны между собой, передает его слова «Федеральное агентство новостей». По словам Герасимова, чат-боты позволяют узнать номер и срок действия карты, узнать баланс счета и номер телефона. Он заявил, что эту информацию злоумышленники могут использовать для дальнейших атак на пользователей.
Ранее Центробанк выпустил разъяснение для банков и сообщил, что родители имеют право проверять счета детей. Неполный контроль за банковскими картами детей дает возможность злоумышленникам обмануть их, сказала руководитель департамента контроля качества компании «Национальная юридическая служба Amulex.ru» Нурида Ибрагимова.
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