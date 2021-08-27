27 августа 2021

Родители в России получат право проверять банковские счета детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Банковская карта «Сбербанк». Екатеринбург, безналичный расчет, банковская карта, сбербанк, кредитная карта, карточка
Родителям разрешать финансовые операции своих детей Фото:

Родители имеют право получать сведения о состоянии банковских счетов своих детей и операциях на них. Такое разъяснение для банков выпустил ЦБ РФ.

В настоящее время единственным ограничением для несовершеннолетних вкладчиков является необходимость получить письменное согласие на открытие счета от родителей. «Законные представители ребенка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях, отмечается в разъяснениях ЦБ», — приводит мнение Центробанка «Коммерсант». Регулятор ссылается на пункт 2 статьи 857 ГК РФ.

Неполный контроль со стороны родителей за банковскими карточками детей дает возможность мошенникам обмануть несовершеннолетних, заявила изданиюруководитель департамента контроля качества компании «Национальная юридическая служба Amulex.ru» Нурида Ибрагимова. При этом ответственность за действия детей несут родители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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