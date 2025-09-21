Афганистан призвал Трампа к реализму по поводу авиабазы Баграм

Власти Афганистана обратились к США с призывом принять «реалистичное и рациональное» решение относительно авиабазы Баграм и не повторять «неудачный опыт прошлого». Об этом говорится в официальном заявлении правительства Афганистана.
«В ходе всех двусторонних переговоров Соединенным Штатам было ясно дано понять, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана важнее всего остального», — сообщило правительство Афганистана. Там заявили, что Штаты обязаны выполнять условия Дохийского соглашения, заключенного в 2020 году между США и движением «Талибан».
Поводом для обращения стали заявления президента США Дональда Трампа, который накануне пригрозил «плохими вещами», если Кабул откажется передать контроль над стратегическим объектом Вашингтону.
Соглашение в Дохе предусматривает невмешательство США во внутренние дела Афганистана и отказ от применения военной силы против страны. После вывода американских войск в 2021 году талибы восстановили контроль над Афганистаном, а все внешние вопросы, включая судьбу военных объектов, регулируются нормами международного права и уже достигнутыми договоренностями.
Ранее Дональд Трамп не раз подчеркивал стратегическую значимость авиабазы Баграм для интересов США. По его словам, объект находится «в часе езды от того места, где Китай производит свое ядерное оружие».
