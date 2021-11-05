Онищенко заявил об опасности частной медицины в РФ

Люди идут в платные клиники из-за долгого ожидания в государственных больницах, считает Геннадий Онищенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Частные клиники зачастую заинтересованы в том, чтобы дать пациенту любую справку за деньги. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«У нас один из самых распространенных видов медицинской помощи — стоматология. Так она уже вся частная. Факт полной негосударственной медицины — это плохой факт. Самый простой пример — это коронавирус. Частная медицина заинтересована дать мне справку, что у меня все хорошо. Они на этом очень хорошо наживаются. При этом частные клиники зачастую берут деньги, но плохо обслуживают», — сказал Онищенко.

Однако главное отличие частных клиник от государственных — это сервис, считает кардиолог, кандидат медицинских наук Константин Зверев. «Платная медицина отличается от бесплатной только сервисом. Если человеку хочется сделать быстрее, комфортнее, то он идет в платную клинику», — сказал Зверев в беседе с URA.RU. При этом Онищенко считает, что люди идут в платные клиники из-за долгого ожидания. «Если люди стоят в огромных очередях и получают анализы через 3-4 дня, понятно, что их это не устраивает», — отметил Онищенко.

Ранее сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ заявили, что в среднем в 2021 году россияне потратили около 13 тысяч рублей на платные медицинские услуги. При этом общие расходы на медицину увеличились на 33%.