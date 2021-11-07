МИД РФ: наблюдателей ОБСЕ обстреляли в Донбассе

Наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказались в зоне атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. Взрыв произошел в 20-30 метров от местоположения патруля», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Захарова заявила, что беспилотники в зоне конфликта в Донбассе могут использовать только наблюдатели ОБСЕ. По ее словам, Киев нарушает Минские соглашения.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что ВСУ перебрасывают оружие к линии соприкосновения в Донбассе. ДНР рассматривает возможность наступления на Киев и оборонных действий в случае полномасштабной агрессии со стороны Украины. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.
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