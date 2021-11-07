Азербайджанцы обвинили СМИ в розжиге межнациональной розни

Азербайджанская диаспора вне зависимости от национальности осуждает молодых людей, которые напали на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом заявил глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев.
«Говорить о том, что это азербайджанцы, понаехали, здесь совершают только преступления, и никакой пользы от них нет, ни к чему хорошему не приведет. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности», — сказал в интервью
По его словам, нет необходимости указывать национальность преступника, так как в ситуации с нападением на отца с ребенком молодые люди являются гражданами России и не имеют отношения к Азербайджану. В общине опасаются, что, когда СМИ сообщают национальность преступника, в обществе разжигается межнациональная рознь.
Глава азербайджанской общины отметил, что люди, приезжающие в Россию, пытаются быть достойными гражданами этой страны, но у них появляется страх, когда они видят такие новости. «У нас тоже есть семьи, дети. Кавказец или нерусский — это не значит, что это преступник и обязательно надо его бить или убегать от него», — резюмировал Тагиев.
Ранее сообщалось, что в Москве четверо молодых людей избили мужчину с маленьким ребенком. В правоохранительных органах заявили, что нападавшие — уроженцы Закавказья, передает RT. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил недовольство главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян об упоминании кавказцев в СМИ. После Кадыров заявил, что поговорил с Симоньян по телефону, и они решили конфликт. Подозреваемые были задержаны и отправлены в СИЗО.
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