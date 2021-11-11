Тюменцы собирают подписи против обязательной вакцинации

По словам активистов, обращение подписали уже порядка 1500 человек (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени и Ишима проводят кампанию по сбору подписей за отмену обязательной вакцинации и QR-кодов. Об этом URA.RU рассказали сами активисты.

«Мы собираем подписи под коллективным обращением против обязательной вакцинации. Инициатива родилась среди горожан, которые против беспредела. Сколько человек подписались, сказать трудно, так как места сбора рассредоточены по городу, общий подсчет еще не вели. Но точно не менее 1500 тюменцев нас уже поддержали», — рассказала URA.RU одна из активисток, пожелавшая остаться анонимной.

Еще одна жительница города, активно выступающая за сбор подписей, в разговоре с URA.RU подчеркнула, что активисты не против вакцинации как таковой. Однако они считают, что выбор каждый человек должен делать добровольно. Подписанный тюменцами документ планируют передать губернатору региона Александру Моору.

Такую же работу сейчас проводят и в Ишиме. Там призывают горожан 13 и 14 ноября высказаться за отмену обязательной вакцинации и QR-кодов. Текст обращения в прокуратуру составил юрист по просьбе неравнодушных граждан. Адрес, где можно подписать документ, распространяется в городских группах в социальных сетях.

Ранее тюменские активисты записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В нем они просят главу государства поспособствовать отмене обязательной вакцинации. Власти Тюменской области, в свою очередь, не стали комментировать такую форму инициативы. В оперштабе тюменцам посоветовали подать официальное обращение на имя губернатора.