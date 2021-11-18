В ХМАО задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками

В ХМАО бывший невропатолог торговал фальшивыми ковидными справками Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

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В Сургуте задержали бывшего невропатолога, торговавшего поддельными справками. Его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.

«В ходе обыска по адресу проживания 54-летнего врача-пенсионера изъяты печати медицинских организаций, а также заключения о прохождении различных комиссий с признаками подделки. Кроме того, в помещении обнаружены денежные средства в различных валютах: 1 тысяча евро, свыше 6 тысяч долларов и более 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

На бывшего медика возбуждено семь уголовных дел за подделку официальных документов. Максимальная санкция за эту статью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Кроме того, мужчина уже получил штраф в размере двух тысяч рублей за неповиновение сотруднику полиции, пытаясь помешать обыску и отказываясь ехать в отдел полиции. В отношении женщин также возбуждены уголовные дела. За приобретение поддельных документов им грозит до одного года лишения свободы при максимальном наказании.

Ранее URA.RU писало, что из-за обязательной вакцинации в ХМАО появился черный рынок, торгующий фальшивыми QR-кодами и справками. По словам собеседника агентства, стоимость липовой вакцинации варьируется от 9 до 25 тысяч рублей.

Фальшивые справки, которыми торговал врач Пресс-служба УМВД по ХМАО

Печати, которыми пользовался врач, подделывая справки Пресс-служба УМВД по ХМАО