Обязательная вакцинация в ХМАО породила черный рынок фальшивок

Жители ХМАО пользуются услугами мошенников и используют фальшивые QR-коды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация, без которой работодатели могут отстранять от работы сотрудников, а также система QR-кодов, спровоцировала антипрививочников нарушать закон. Сегодня черный рынок медицинских услуг в ХМАО предлагает поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды. Источник URA.RU убежден, что основными покупателями подобных услуг стали сотрудники крупных нефтяных компаний.

«Это связанно с тем, что в крупных компаниях вводят жесткие ограничения. Например, некоторые сотрудники „Сургутнефтегаза“ из-за страха перед отстранением, стали массово пользоваться услугами мошенников и знакомых врачей. Пользуются такими услугами, как правило, начальники цехов и средний менеджмент», — рассказал источник URA.RU внутри компании. В «Сургутнефтегаз» был направлен официальный запрос, но на момент публикации ответ на него не поступил.

По словам собеседника агентства, стоимость липовой вакцинации варьируется от 9 до 25 тысяч рублей и зависит от жадности медработника. «Качественные подделки делают, как правило, медсестры из поликлиник. Те же, кто ставит нормальные прививки. Все вносится в „Госуслуги“ и выглядит честно, кроме укола — его не делают, а препарат просто выливается», — рассказал источник. Опрошенные URA.RU врачи, занятые в области вакцинации, подтвердили реальность такой схемы, несмотря на камеры видеонаблюдения, установленные в прививочных кабинетах.

«В ХМАО даже были случаи, когда медсестры попадались на продаже таких услуг, но все тихо замяли на уровне администраций учреждений. Но услуга никуда не делась. Сейчас купить фальшивую вакцинацию стало дороже, но не очень сложно», — рассказал URA.RU один из врачей. Агентство обратилось за официальным комментарием в региональный департамент здравоохранения, но на момент написания текста ответ на него не поступил. Источник же из депздрава сообщил, что нечистые на руку медработники всегда существовали, как и в любой другой отрасли. «Есть те, кто готов идти на такие риски. Но официально о таких случаях мы не знаем, есть только анонимные жалобы, которые если бы подтвердились — существовали бы уголовные дела. Их нет», — добавил источник в депздраве ХМАО. Это же подтвердили в полиции ХМАО.

Созданные мошенниками QR-коды ведут на фальшивый сайт госуслуг, полностью копирующий оригинал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой собеседник URA.RU рассказал, что еще одна услуга, популярная среди антипрививочников — поддельные QR-коды которые ведут на поддельные сайты, имитирующие «Госуслуги». «Грубо говоря, это обычные картинки. Они ведут на фальшивый сайт „Госуслуг“, с похожим именем сайта. Их используют для того, чтобы пройти в заведения или в организациях, где не слишком тщательно проверяют достоверность информации. Этим можно обмануть невнимательного проверяющего, но реальная проверка сразу же раскроет обман», — заключил источник. В полиции ХМАО заявили URA.RU, что в регионе решения о возбуждении уголовных дел по факту подделки QR-кодов не принимались.

«Уголовная ответственность предусмотрена за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание людей или создавшее угрозу наступления таких последствий. Санкция в виде штрафа до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет», — сказали в полиции. Кроме того, за подделку официального документа предусмотрен реальный срок заключения — до года. Тем же, кто торгует подделками, грозит штраф, либо срок до двух лет за мошенничество.

По бумагам, 12% пациентов в ковидных госпиталях — привиты от коронавируса. Но понять, кто из них мог купить липовую справку — почти нереально. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 4 ноября в больницах ХМАО с коронавирусом лежали 2227 человек. По данным директора регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского, среди них 271 человек имеют документы, подтверждающие пройденную вакцинацию (более 12%). При этом проверить, кто из госпитализированных купил липовую вакцинацию — невозможно. Всего же привились от коронавируса более 712 тысяч югорчан (из более, чем 1,6 млн человек). В департаменте здравоохранения ХМАО заявили, что при нынешних темпах вакцинации, регион способен больше месяца ставить прививки, даже если поставки вакцины прекратятся.