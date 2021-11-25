В ХМАО синоптики обещают резкое потепление

В ХМАО после двадцатиградусных морозов потеплеет до -1 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО после двадцатиградусных морозов к выходным температура воздуха поднимется до -1 градуса. Вместе с тем, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и снег. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В Ханты-Мансийске после температуры в 21 градус ниже нуля в субботу потеплеет до -1 градуса. В течение семи дней средняя температура воздуха составит от -1 до -5 градусов. Ожидается пасмурная погода и снег в течение всех семи дней. Ветер будет достигать до 16 м/с.

В Сургуте на выходных также ожидается резкое потепление до -1 градуса и снег с небольшим ветром. По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели снова похолодает до -12 градусов днем, однако после этого температура снова начнет подниматься и достигнет 2-4 градусов ниже нуля. Ожидается погода с переменной облачностью и небольшим снегом. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В Нижневартовске, так же как и в Сургуте, потеплеет к выходным, однако в начале недели температура резко опустится до -16 градусов во вторник. При этом в среду резко поднимется до 5-6 градусов ниже нуля. На выходных порывы ветра будут достигать 17 м/с. Ожидается переменная облачность и небольшой снег в течение семи дней.

Ранее URA.RU писало, что в синоптики ХМАО предупредили жителей о резком похолодании. После дневной температуры в 3-6 градусов ниже нуля столбик термометра резко опустился до -24 градусов.