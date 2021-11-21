Синоптики предупредили о резком похолодании в ХМАО

В ХМАО в середине недели температура опустится до -24 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО дневная температура составит от -3 до -6 градусов в понедельник и вторник, однако уже в среду ожидается резкое похолодание до -24 градусов. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В Ханты-Мансийске в понедельник и вторник будет пасмурно и небольшой снег, средняя температура в эти дни составит -5 градусов днем. Однако уже в среду начнет холодать, в четверг температура опустится до 22 градусов ниже нуля, а ночью снизится еще на два градуса. В конце недели ожидается ветер с порывами до 16 м/с.

В Сургуте также ожидаются пасмурная погода и снег. В ближайшие три дня температура днем составит от -5 до -9 градусов. Похолодание до -22 градусов произойдет в пятницу, однако уже в субботу температура вновь поднимется до -2 градусов днем. До конца недели ожидается умеренный ветер с порывами до 10 м/с.

Дневная температура в Нижневартовске составит 3-7 градусов ниже нуля. В городе в течение семи дней ожидаются пасмурная погода и небольшой снег. В четверг и пятницу дневная температура составит -17 градусов, а ночью опустится до -22 градусов. В конце недели ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Ранее URA.RU писало, что ухудшение погоды произойдет во всех регионах УрФО. В частности, в Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях в понедельник ожидаются метели. В ХМАО также ожидается снег.