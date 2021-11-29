Пользователи предположили, что за творчество на объекте нефтяника могут и наказать Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Видео с танцем вахтовика-нефтяника из Радужного набрало более миллиона просмотров на платформе Tik-Tok. Об этом сообщает «Типичный краб Нижневартовск» в социальной сети Instagram.

«Нефтяник из Радужного повторил обычный тренд из ТикТока и прославился на всю Россию, за сутки ролик собрал больше 1 миллиона просмотров», — написано в сообщении.

Автор ролика в посте паблика не отмечен. Комментаторы предположили, что молодого человека пьянит северный морозный воздух. Другие пользователи заявили, что за такую самодеятельность вахтовик похвалы от начальства точно не получит, но сочли ролик позитивным. «Когда „хозяева“ кустовой площадки узнают танцора диско на НКТ? выпишут премию по итогам 2021 г. за особый вклад в области безопасности труда и помышленной безопасности на ОПО/ Наверняка, от начальства влетит, но позитивно», — прокомментировала Ryabko.irina.

Танец вахтовика из ХМАО набрал миллион просмотров в Tik-Tok

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из ХМАО стала звездой TikTok из-за ролика с енотом. Количество просмотров ролика с танцующим животным перевалило за 13 миллионов.