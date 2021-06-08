08 июня 2021
07 июня 2021

Блогер из ХМАО стала звездой TikTok из-за ролика с енотом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер Юлия Табакова думает над новым вирусным видео Фото:

Нижневартовский блогер Юлия Табакова стала звездой TikTok после того, как записала видео с танцующим енотом. Количество просмотров ролика уже перевалило за 13 миллионов, а число подписчиков ее аккаунта выросло почти в 20 раз. Об этом URA.RU сообщила сама девушка.

«Количество подписчиков в TikTok продолжает расти и по сей день. До этого самого видео у меня было 2.500 подписчиков, сейчас 40.500. По поводу рекламы есть предложения. Мне нравится развиваться, и я не против содействовать в этом другим», — прокомментировала девушка.

Также она рассказала, что идея снять видео с енотом пришла ей спонтанно, во время прогулки с сестрой по местной турбазе. По словам блогера, сейчас нашлось уже много других желающих снять аналогичный ролик с этим животным. А сама девушка думает над новыми темами для будущих вирусных видео.

Ранее URA.RU сообщало, что представитель народа ханты Владимир Айваседа запустил Youtube-канал. Видео, где он рассказал об особенностях национальной рыбалки набрало почти четыре миллиона просмотров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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