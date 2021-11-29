В Тюмени голый ребенок выпрашивал еду у курьера

Ребенок попытался разбудить мать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В подъезде жилого дома к курьеру, доставляющему заказ, выбежал голый ребенок приблизительно 3 лет и попросил еды. Мать девочки спала в это время в квартире. Когда женщину попытался разбудить ее же ребенок, она обрушилась на него с нецензурной лексикой. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Тюмень».

Курьер вызвал необходимые службы, дождался их и только после этого покинул место. «Просто меня бросило в шок, что только вот с Настей Муравьевой было похищение, и тут это. А если бы вместо меня этот маньяк был и все — еще бы девочку искали», — цитируются слова курьера в сообщении в соцсети.

Информацию о происшествие URA.RU подтвердили и в УМВД России по Тюменской области. «Поступило сообщение. Прибыли сотрудники по делам несовершеннолетних и экстренные службы реагирования. Мама ребенка привлечена к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что женщину поставили на профилактический учет, а ребенка передали бабушке. «Кроме того, информация о произошедшем направлена в другие органы системы профилактики для принятия мер в пределах их компетенции», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось об еще одном инциденте с ребенком в Тюмени. Там пропал подросток 13 лет. Однако позже его нашли в районе развлекательного центра «Остров».