BBC: канал Дудя подвергся атакам после фильма о пытках в тюрьмах

09 декабря 2021 в 15:19 Размер текста - 17 +

Юрий Дудь снял видео о пытках в российской полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Под репостами в соцсети Twitter фильма о пытках в полиции журналиста и блогера Юрия Дудя заметили однотипные комментарии, оставленные ботами. Об этом сообщает издание BBC, которое проверило комментарии с помощью специального сервиса. «Под репостами фильма Юрия Дудя про пытки стали массово появляться однотипные комментарии, в которых ставится под сомнение этого видео. Би-би-си с помощью специального сервиса установила, что большинство комментаторов — боты», — сообщается в telegram-канале «Русской службы BBC». На однотипные комментарии обратили внимание популярные блогеры, которые сделали репост видео в Twitter. Для проверки BBC использовало сервис Ботометр, который анализирует аккаунты в Twitter по различным параметрам. Юрий Дудь во вторник опубликовал фильм на своем youtube-канале о пытках в российской полиции для получения показаний. Видео посмотрели более 4,6 млн человек, в Twitter сообщение о выходе перепостили 1,2 тысячи раз. Поводом к созданию фильма стала серия скандалов о пытках в России, в том числе публикация проектом Gulagu.net видеоархива с пытками в колониях. По словам журналиста, это не вызвало широкого общественного резонанса. С Дудем поспорила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она отметила, что на фоне этого отправили в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Под репостами в соцсети Twitter фильма о пытках в полиции журналиста и блогера Юрия Дудя заметили однотипные комментарии, оставленные ботами. Об этом сообщает издание BBC, которое проверило комментарии с помощью специального сервиса. «Под репостами фильма Юрия Дудя про пытки стали массово появляться однотипные комментарии, в которых ставится под сомнение этого видео. Би-би-си с помощью специального сервиса установила, что большинство комментаторов — боты», — сообщается в telegram-канале «Русской службы BBC». На однотипные комментарии обратили внимание популярные блогеры, которые сделали репост видео в Twitter. Для проверки BBC использовало сервис Ботометр, который анализирует аккаунты в Twitter по различным параметрам. Юрий Дудь во вторник опубликовал фильм на своем youtube-канале о пытках в российской полиции для получения показаний. Видео посмотрели более 4,6 млн человек, в Twitter сообщение о выходе перепостили 1,2 тысячи раз. Поводом к созданию фильма стала серия скандалов о пытках в России, в том числе публикация проектом Gulagu.net видеоархива с пытками в колониях. По словам журналиста, это не вызвало широкого общественного резонанса. С Дудем поспорила телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она отметила, что на фоне этого отправили в отставку директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова.