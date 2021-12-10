Американский журнал разместил фото Путина на обложке. «Путин становится хозяином мира»

11 декабря 2021 в 02:33 Размер текста - 17 +

Путин пытается ослабить США и союзников, пишет журнал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский консервативный журнал Newsmax разместил на обложке декабрьского выпуска фотографию президента РФ Владимира Путина с бокалом шампанского. Номер посвящен переговорам лидеров РФ и США. «После Трампа Путин становится хозяином мира» — гласит подпись к фото на обложке журнала. Российский лидер использует все возможности для ослабления США и их союзников, говорится в анонсе выпуска. Авторы называют президента РФ «злым, хитрым и самым могущественным человеком в мире». Американский журнал разместил фото Владимира Путина с бокалом шампанского Фото: Newsmax Ранее сенатор США Марша Блэкберн обвинила Байдена в исполнении приказов Путина. Также политик сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — отметила сенатор. 7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский консервативный журнал Newsmax разместил на обложке декабрьского выпуска фотографию президента РФ Владимира Путина с бокалом шампанского. Номер посвящен переговорам лидеров РФ и США. «После Трампа Путин становится хозяином мира» — гласит подпись к фото на обложке журнала. Российский лидер использует все возможности для ослабления США и их союзников, говорится в анонсе выпуска. Авторы называют президента РФ «злым, хитрым и самым могущественным человеком в мире». Ранее сенатор США Марша Блэкберн обвинила Байдена в исполнении приказов Путина. Также политик сообщила, что Байден гораздо больше критиковал российского лидера, не будучи президентом США. Однако сейчас, «когда ему приходится лично столкнуться с Путиным, он сдается», — отметила сенатор. 7 декабря Байден и Путин созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. Они разговаривали об иранской проблеме, вопросах безопасности, в том числе в киберпространстве, а также о расширении НАТО. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT. Президент РФ сказал, что переговоры прошли конструктивно и возможно продолжение диалога между странами.