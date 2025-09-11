Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка освобожден после допроса

После проведения допроса представители правоохранительных органов приняли решение освободить задержанного по подозрению в убийстве политического активиста Чарли Кирка. Об этом в социальной сети Х сообщил директор ФБР Каш Патель.
«Проведение расследования продолжается. И мы намерены и далее размещать материалы с целью поддержания его прозрачности», — написал Патель.
Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, ранее обвинил представителей левых сил в причастности к гибели сторонника действующего президента США Чарли Кирка. Соответствующее заявление предприниматель разместил на своей странице в социальной сети x, аудитория которой превышает 150 миллионов подписчиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.