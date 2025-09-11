Суд подтвердил отказ платить годовую премию уволившимся работникам

Суд счел законным отказ платить годовую премию работникам, которые уволились до конца года. Об этом говорится в материалах 9-го Кассационного суда.
«Прецедентом стало дело повара пятого разряда, которого сначала перевели в кухонные работники, а затем он был вынужден уволиться по собственному желанию. Хотя он уволился еще в мае, но посчитал незаконным, что в конце года не получил годовую премию. Это решение руководства он оспорил в суде, прося взыскать 65 тысяч рублей премии, компенсацию морального вреда и неустойку», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Однако суды трех инстанций встали на сторону компании. В решении указано, что локальными нормативными актами и трудовым договором предусмотрено не начислять годовую премию работникам, уволившимся до окончания календарного года по собственной инициативе.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий обязательное начисление премии сотрудникам, проработавшим в одной организации более пяти лет, для стимулирования их удержания на рабочих местах. Кроме того, с 2024 года действует закон, ограничивающий размер депремирования — лишение премии не может снижать зарплату более чем на 20%, а показатели работы и дисциплинарные взыскания должны учитываться объективно.
