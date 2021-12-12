12 декабря 2021

Лавров договорился с главой МИД ЮАР о помощи в борьбе с COVID-19

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Сергей Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вопросы по доставке российской помощи в борьбе с COVID-19 Фото:
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Коронавирус COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров договорился со своей коллегой из Южно-Африканской Республики Наледи Пандор о российской помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь в борьбе с коронавирусом, передает Life. 11 декабря самолет МЧС РФ с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории и вылетел в ЮАР, передает RT.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров договорился со своей коллегой из Южно-Африканской Республики Наледи Пандор о российской помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. «Обсуждены вопросы, касающиеся доставки в ЮАР российских грузов, связанных с укреплением позиций южноафриканских коллег в борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь в борьбе с коронавирусом, передает Life. 11 декабря самолет МЧС РФ с вирусологами совершил загрузку мобильной лаборатории и вылетел в ЮАР, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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