В России оценили риски распространения в РФ болезни из Африки

Распространение неизвестной болезни из Южного Судана на территории РФ практически невозможно. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.
«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Ранее сообщалось о вспышке болезни на территории Южного Судана. Вследствие неизвестного заболевания погибли 89 человек. Изначально предполагалось, что в стране эпидемия холеры, но проведенные проверки опровергли эту версию. Для выяснения природы болезни в Южный Судан была направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.
Распространение неизвестной болезни из Южного Судана на территории РФ практически невозможно. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте. «Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее сообщалось о вспышке болезни на территории Южного Судана. Вследствие неизвестного заболевания погибли 89 человек. Изначально предполагалось, что в стране эпидемия холеры, но проведенные проверки опровергли эту версию. Для выяснения природы болезни в Южный Судан была направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.