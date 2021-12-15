В России оценили риски распространения в РФ болезни из Африки

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В Африке обнаружили неизвестную болезнь Фото:

Распространение неизвестной болезни из Южного Судана на территории РФ практически невозможно. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось о вспышке болезни на территории Южного Судана. Вследствие неизвестного заболевания погибли 89 человек. Изначально предполагалось, что в стране эпидемия холеры, но проведенные проверки опровергли эту версию. Для выяснения природы болезни в Южный Судан была направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.

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Распространение неизвестной болезни из Южного Судана на территории РФ практически невозможно. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте. «Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее сообщалось о вспышке болезни на территории Южного Судана. Вследствие неизвестного заболевания погибли 89 человек. Изначально предполагалось, что в стране эпидемия холеры, но проведенные проверки опровергли эту версию. Для выяснения природы болезни в Южный Судан была направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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