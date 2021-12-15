В России оценили риски распространения в РФ болезни из Африки

В Африке обнаружили неизвестную болезнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Распространение неизвестной болезни из Южного Судана на территории РФ практически невозможно. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось о вспышке болезни на территории Южного Судана. Вследствие неизвестного заболевания погибли 89 человек. Изначально предполагалось, что в стране эпидемия холеры, но проведенные проверки опровергли эту версию. Для выяснения природы болезни в Южный Судан была направлена группа специалистов Всемирной организации здравоохранения.