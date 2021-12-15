Три школы в Нижневартовске отремонтируют на тюменские средства. В местном бюджете денег не нашлось

15 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

На ремонт школ потратят более 1,5 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Около 3,5 млн рублей будет передано в бюджет ХМАО их резервного фонда правительства Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. По информации инсайдера, более 1,5 млн рублей из этих средств направят на ремонт трех школ в Нижневартовске. «Школы обратились за помощью в мэрию, но там денег не нашлось. Тогда люди пошли к депутату Тюменской облдумы Олегу Гальченко, избранному в Нижневартовске. Он сумел помочь получить средства от правительства юга «тюменской матрешки», — рассказал источник. Инсайдер также поделился с агентством копиями документов о выделении денег за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора и замгубернатора Алексея Райдера — куратора образования в регионе. Согласно постановлениям, деньги (примерно по 500 тыс. рублей) на приобретение стройматериалов и оборудования получат нижневартовские школы №№ 8, 30 и 32. В документах также подтверждается отсутствие средств в бюджете Нижневартовска на указанные цели. Сам Гальченко в разговоре с URA.RU подтвердил, что деньги удалось получить и объяснил, почему он просил их у тюменских властей. «Есть такая форма депутатской работы — наказы избирателя. Поскольку я являюсь депутатом Тюменской областной думы, я обращался в тюменское правительство. Соответственно, депутаты думы ХМАО обращаются в правительство Югры», — отметил парламентарий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Около 3,5 млн рублей будет передано в бюджет ХМАО их резервного фонда правительства Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах Югры. По информации инсайдера, более 1,5 млн рублей из этих средств направят на ремонт трех школ в Нижневартовске. «Школы обратились за помощью в мэрию, но там денег не нашлось. Тогда люди пошли к депутату Тюменской облдумы Олегу Гальченко, избранному в Нижневартовске. Он сумел помочь получить средства от правительства юга «тюменской матрешки», — рассказал источник. Инсайдер также поделился с агентством копиями документов о выделении денег за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора и замгубернатора Алексея Райдера — куратора образования в регионе. Согласно постановлениям, деньги (примерно по 500 тыс. рублей) на приобретение стройматериалов и оборудования получат нижневартовские школы №№ 8, 30 и 32. В документах также подтверждается отсутствие средств в бюджете Нижневартовска на указанные цели. Сам Гальченко в разговоре с URA.RU подтвердил, что деньги удалось получить и объяснил, почему он просил их у тюменских властей. «Есть такая форма депутатской работы — наказы избирателя. Поскольку я являюсь депутатом Тюменской областной думы, я обращался в тюменское правительство. Соответственно, депутаты думы ХМАО обращаются в правительство Югры», — отметил парламентарий.