Главный реформатор Конституции допустил возвращение выборов мэров

17 декабря 2021 в 18:26 Размер текста - 17 +

Павел Крашенинников заявил, что правила избрания мэров изменятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В российские регионы могут вернуться прямые выборы населением глав городов. Об этом с журналистами поделился председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, бывший сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. «Этот способ избрания лишает глав управленческого влияния. Нам нужно психологически посмотреть на это по-другому. Мне кажется, в данном случае система избрания глав населением может возродиться. Как это должно быть — решение примет Законодательное собрание области. Оно должно быть закреплено в областном законе», — цитирует депутата свердловская «Областная газета». В издании добавляют, что в проекте закона, который Крашенинников вынес на рассмотрение на заседании «Депутатской вертикали», перечислены основные методы избрания главы муниципалитета. Среди них выборы населением, выборы депутатами и выборы гордумой из числа губернаторских кандидатов. Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новые правила избрания градоначальников. Кроме того, мэров смогут увольнять главы регионов самостоятельно. Прямые выборы мэра разрешены и в текущей версии законодательства РФ. Однако решение о форме избрания принимают регионы самостоятельно. Сейчас граждане напрямую выбирают мэров Абакана, Анадыря, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ и Якутска. Одним из последних прямые выборы мэра были отменены в Екатеринбурге. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В российские регионы могут вернуться прямые выборы населением глав городов. Об этом с журналистами поделился председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, бывший сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников. «Этот способ избрания лишает глав управленческого влияния. Нам нужно психологически посмотреть на это по-другому. Мне кажется, в данном случае система избрания глав населением может возродиться. Как это должно быть — решение примет Законодательное собрание области. Оно должно быть закреплено в областном законе», — цитирует депутата свердловская «Областная газета». В издании добавляют, что в проекте закона, который Крашенинников вынес на рассмотрение на заседании «Депутатской вертикали», перечислены основные методы избрания главы муниципалитета. Среди них выборы населением, выборы депутатами и выборы гордумой из числа губернаторских кандидатов. Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новые правила избрания градоначальников. Кроме того, мэров смогут увольнять главы регионов самостоятельно. Прямые выборы мэра разрешены и в текущей версии законодательства РФ. Однако решение о форме избрания принимают регионы самостоятельно. Сейчас граждане напрямую выбирают мэров Абакана, Анадыря, Новосибирска, Томска, Хабаровска, Улан-Удэ и Якутска. Одним из последних прямые выборы мэра были отменены в Екатеринбурге.