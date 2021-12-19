Депутаты остались недовольны новой системой городской власти

20 декабря 2021 в 05:30 Размер текста - 17 +

Многие депутаты выступили «против» законопроекта, изменяющего систему местного самоуправления в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законом о местном самоуправлении оказались довольны не все. Оппозиционные фракции Думы поделились своими мыслями о новом законопроекте. «После принятия этого закона можно будет из слова „самоуправление“ убрать „само“, это будет местное государственное управление. Это достраивание вертикали, которую построили в законе о публичной власти», — сообщил зампред комитета по региональной политике и МСУ Михаил Матвеев (КПРФ), пишет «Коммерсант» . Он намерен внести в законопроект некоторые изменения. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова, новые нормы позволят губернаторам увольнять без разбора всех оппозиционных мэров. Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в случае такого упразднения многие депутаты, а также главы поселений могут остаться без своих должностей. Он считает, что нужно анализировать, слушать аргументы «за» и «против». Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что многие губернаторы не соответствуют тем городам и областям, куда были назначены, однако они пытаются всеми способами влиять на политику, «хотя мэры городов — особенно те, которые в них родились и выросли, которых выбирали люди, — как правило, лучше знают, что выгоднее для городов». В России был подготовлен законопроект, в котором предлагается расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников. В тексте документа, подготовленной Госдумой РФ, сказано, что в субъектах страны возможно будут введены два муниципалитета: городской округ и муниципальный округ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Законом о местном самоуправлении оказались довольны не все. Оппозиционные фракции Думы поделились своими мыслями о новом законопроекте. «После принятия этого закона можно будет из слова „самоуправление“ убрать „само“, это будет местное государственное управление. Это достраивание вертикали, которую построили в законе о публичной власти», — сообщил зампред комитета по региональной политике и МСУ Михаил Матвеев (КПРФ), пишет «Коммерсант». Он намерен внести в законопроект некоторые изменения. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова, новые нормы позволят губернаторам увольнять без разбора всех оппозиционных мэров. Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что в случае такого упразднения многие депутаты, а также главы поселений могут остаться без своих должностей. Он считает, что нужно анализировать, слушать аргументы «за» и «против». Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что многие губернаторы не соответствуют тем городам и областям, куда были назначены, однако они пытаются всеми способами влиять на политику, «хотя мэры городов — особенно те, которые в них родились и выросли, которых выбирали люди, — как правило, лучше знают, что выгоднее для городов». В России был подготовлен законопроект, в котором предлагается расширить число муниципалитетов и сократить число чиновников. В тексте документа, подготовленной Госдумой РФ, сказано, что в субъектах страны возможно будут введены два муниципалитета: городской округ и муниципальный округ.