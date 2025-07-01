В Ростовской области объявили опасность атаки дронов

Власти Таганрога объявили о беспилотной опасности на территории Ростовской области 30 июня. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.
«Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — написала Камбулова. Она рекомендовала жителям не находиться на открытых участках улиц, переместиться в помещения и не подходить к окнам. По ее словам, сейчас задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). «Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — отметила глава города.
Ранее в регионе не раз вводились режимы повышенной готовности из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Местные власти регулярно информируют жителей о мерах безопасности и просят следовать указаниям при срабатывании системы оповещения. Власти также напоминают о важности соблюдения инструкций и призывают не распространять непроверенную информацию.
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