В Ростовской области объявили опасность атаки дронов

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Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности
Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о беспилотной опасности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Таганрога объявили о беспилотной опасности на территории Ростовской области 30 июня. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы города Светланы Камбуловой.

«Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — написала Камбулова. Она рекомендовала жителям не находиться на открытых участках улиц, переместиться в помещения и не подходить к окнам. По ее словам, сейчас задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). «Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — отметила глава города.

Ранее в регионе не раз вводились режимы повышенной готовности из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Местные власти регулярно информируют жителей о мерах безопасности и просят следовать указаниям при срабатывании системы оповещения. Власти также напоминают о важности соблюдения инструкций и призывают не распространять непроверенную информацию.

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Власти Таганрога объявили о беспилотной опасности на территории Ростовской области 30 июня. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале главы города Светланы Камбуловой. «Внимание! Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области», — написала Камбулова. Она рекомендовала жителям не находиться на открытых участках улиц, переместиться в помещения и не подходить к окнам. По ее словам, сейчас задействованы силы противовоздушной обороны (ПВО). «Работают силы ПВО. Сохраняйте спокойствие!», — отметила глава города. Ранее в регионе не раз вводились режимы повышенной готовности из-за угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Местные власти регулярно информируют жителей о мерах безопасности и просят следовать указаниям при срабатывании системы оповещения. Власти также напоминают о важности соблюдения инструкций и призывают не распространять непроверенную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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