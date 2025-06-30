В Перми проведут дополнительную экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров

В ходе судебного разбирательства по делу о признании магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми самовольной постройкой и требовании его сноса была назначена дополнительная строительная техническая экспертиза. Здание расположено по адресу шоссе Космонавтов, 186. Ответчиком выступает предприниматель Алексей Тарасенко.
«В марте стало известно, что строительно-техническую экспертизу о соответствии объекта градостроительным требованиям проведут с частичным ответом на вопрос, в пределах компетенции эксперта строителя. Поэтому для получения полной информации о спорном здании магазина суд назначил дополнительную землеустроительную судебную экспертизу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края.
Ранее сообщалось, что инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Здание является вторым магазином сети в краевой столице.
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