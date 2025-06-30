30 июня 2025

В Перми проведут дополнительную экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров

Суд назначил еще одну экспертизу по делу о сносе магазина «А.В.Т-Спорт» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин имеет две торговые точки в Перми
Магазин имеет две торговые точки в Перми Фото:

В ходе судебного разбирательства по делу о признании магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми самовольной постройкой и требовании его сноса была назначена дополнительная строительная техническая экспертиза. Здание расположено по адресу шоссе Космонавтов, 186. Ответчиком выступает предприниматель Алексей Тарасенко.

«В марте стало известно, что строительно-техническую экспертизу о соответствии объекта градостроительным требованиям проведут с частичным ответом на вопрос, в пределах компетенции эксперта строителя. Поэтому для получения полной информации о спорном здании магазина суд назначил дополнительную землеустроительную судебную экспертизу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края.

Ранее сообщалось, что инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Здание является вторым магазином сети в краевой столице.

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В ходе судебного разбирательства по делу о признании магазина «А.В.Т.-Спорт» в Перми самовольной постройкой и требовании его сноса была назначена дополнительная строительная техническая экспертиза. Здание расположено по адресу шоссе Космонавтов, 186. Ответчиком выступает предприниматель Алексей Тарасенко. «В марте стало известно, что строительно-техническую экспертизу о соответствии объекта градостроительным требованиям проведут с частичным ответом на вопрос, в пределах компетенции эксперта строителя. Поэтому для получения полной информации о спорном здании магазина суд назначил дополнительную землеустроительную судебную экспертизу», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на определение Арбитражного суда Пермского края. Ранее сообщалось, что инициатором иска является администрация Индустриального района Перми. Здание является вторым магазином сети в краевой столице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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