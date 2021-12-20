Прожиточный минимум пенсионеров ХМАО вырастет на стоимость хлеба

21 декабря 2021 в 18:10 Размер текста - 17 +

Прожиточный минимум для пенсионеров повысят в ХМАО 1 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО готовятся увеличить прожиточный минимум для детей и пенсионеров, это связано с изменение суммы показателя на федеральном уровне. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения автономного округа. «Основные показатели увеличения прожиточного минимума были приняты в сентябре. Но в связи с изменениями на федеральном уровне департаментом принято решение об увеличении показателей для несовершеннолетних и пенсионеров», — рассказали в дептруда и занятости. С 1 января 2022 года власти планируют повысить пособие для детей до 16 тысяч 958 рублей, увеличив его на 244 рубля, для пенсионеров прожиточный минимум должен увеличится на 44 рубля, что соответствует средней цене булки хлеба в магазинах округа. На сайте правительства ХМАО размещена информация, что вопрос об увеличении показателей прожиточного минимума будет рассмотрен 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников. Департаментом социального развития округа принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на величину уровня инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО готовятся увеличить прожиточный минимум для детей и пенсионеров, это связано с изменение суммы показателя на федеральном уровне. Об этом URA.RU рассказали в департаменте труда и занятости населения автономного округа. «Основные показатели увеличения прожиточного минимума были приняты в сентябре. Но в связи с изменениями на федеральном уровне департаментом принято решение об увеличении показателей для несовершеннолетних и пенсионеров», — рассказали в дептруда и занятости. С 1 января 2022 года власти планируют повысить пособие для детей до 16 тысяч 958 рублей, увеличив его на 244 рубля, для пенсионеров прожиточный минимум должен увеличится на 44 рубля, что соответствует средней цене булки хлеба в магазинах округа. На сайте правительства ХМАО размещена информация, что вопрос об увеличении показателей прожиточного минимума будет рассмотрен 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников. Департаментом социального развития округа принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на величину уровня инфляции.