Тюменский СК завел дело после смерти младенца от коронавируса

Следователям предстоит разобраться в причинах смерти младенца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти младенца от коронавируса. Ребенок заразился COVID-19 сразу после рождения, находясь в перинатальном центре. Об этом журналистам рассказала мать погибшего малыша.

«По результатам рассмотрения обращения Следственным комитетом РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Такой ответ из СК получила мама умершего малыша», — об этом сообщает 72.ру.

По данным журналистов издания, мать ребенка считает, что врачи упустили время на его лечение. А затем давали малышу слишком агрессивные лекарства. Официальный комментарий регионального управления СК по Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском ковидном госпитале в возрасте 29 дней скончался младенец. Его мать считает, что ребенка заразился коронавирусом в роддоме. Медики, в свою очередь, заявили о том, что причиной его смерти стала врожденная болезнь печени.

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