27 декабря 2021

Тюменский СК завел дело после смерти младенца от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Следователям предстоит разобраться в причинах смерти младенца Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти младенца от коронавируса. Ребенок заразился COVID-19 сразу после рождения, находясь в перинатальном центре. Об этом журналистам рассказала мать погибшего малыша.

«По результатам рассмотрения обращения Следственным комитетом РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Такой ответ из СК получила мама умершего малыша», — об этом сообщает 72.ру.

По данным журналистов издания, мать ребенка считает, что врачи упустили время на его лечение. А затем давали малышу слишком агрессивные лекарства. Официальный комментарий регионального управления СК по Тюменской области ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском ковидном госпитале в возрасте 29 дней скончался младенец. Его мать считает, что ребенка заразился коронавирусом в роддоме. Медики, в свою очередь, заявили о том, что причиной его смерти стала врожденная болезнь печени.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти младенца от коронавируса. Ребенок заразился COVID-19 сразу после рождения, находясь в перинатальном центре. Об этом журналистам рассказала мать погибшего малыша. «По результатам рассмотрения обращения Следственным комитетом РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Такой ответ из СК получила мама умершего малыша», — об этом сообщает 72.ру. По данным журналистов издания, мать ребенка считает, что врачи упустили время на его лечение. А затем давали малышу слишком агрессивные лекарства. Официальный комментарий регионального управления СК по Тюменской области ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском ковидном госпитале в возрасте 29 дней скончался младенец. Его мать считает, что ребенка заразился коронавирусом в роддоме. Медики, в свою очередь, заявили о том, что причиной его смерти стала врожденная болезнь печени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...